Doğru Yol Partisi'nden CHP'ye Tebrik Mesajı

(ANKARA) - Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, CHP 39. Olağan Kurultayı dolayısıyla bir mesaj paylaşarak, yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

Küpeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seçimler ve kongreler siyasi partiler için hem yenilenme, hem de ciddi değerlendirme ve sorgulamaların yapıldığı muhasebe zamanlarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün yapılan 39. Olağan Kurultayı vesilesiyle CHP'yi ve Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor, kendisine ve CHP camiasına başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.