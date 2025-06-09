Doğaya Salınan Alageyiğin Hareketleri Uyduyla İzleniyor

Doğaya Salınan Alageyiğin Hareketleri Uyduyla İzleniyor
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Antalya'da, alageyiklerin yeni yaşam alanlarının tespitine yönelik proje kapsamında, 5 yaşında bir alageyik doğaya salındı ve hareketleri GPS ile anlık olarak izlenmeye başlandı.

Antalya'da doğaya salınan alageyiğin hareketleri uyduyla izleniyor

ANTALYA - Alageyiklerin yeni yaşam alanlarının tespiti amacıyla yürütülen proje kapsamında, 5 yaşında bir alageyik Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na salındı. Geyiğin hareketleri GPS ile anlık olarak izlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, "Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında Alageyiklerin Yeni Yaşam Alanlarının Tespit Edilmesi Projesi" kapsamında önemli bir adım atıldı. Proje çerçevesinde, Eşenadası Yaban Hayvanı Üretme Yeri'nden yakalanan 5 yaşında bir erkek alageyik, Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na getirilerek doğaya salındı. Doğaya bırakılan alageyiğe takılan GPS verici cihaz sayesinde, hayvanın hareketleri anlık olarak izlenebilecek. Bu sayede alageyiklerin bölgedeki adaptasyon süreçleri, dolaşım alanları ve yaşam tercihleri bilimsel olarak takip edilecek. Yetkililer, elde edilecek verilerin alageyiklerin korunması ve uygun yaşam alanlarının belirlenmesine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - Güncel
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