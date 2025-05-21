Doğaseverlerin Yeni Rotası: Çarpanak Yarımadası

Doğaseverlerin Yeni Rotası: Çarpanak Yarımadası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Tuşba ilçesinde yer alan Çarpanak yarımadası, badem ağaçlarının açmasıyla doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline geldi. Ziyaretçiler, yarımada ve Çarpanak Adası'nda doğayla iç içe zaman geçirdi.

Doğaseverlerin yeni rotası Çarpanak yarımadası

VAN - Van'ın Tuşba ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çarpanak yarımadası, badem ağaçlarının oluşturduğu eşsiz manzarasıyla bugünlerde doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Van Gölü'nün kuzeydoğusunda yer alan yarımada, ağaçların çiçek açması ve doğanın canlanmasıyla eşsiz bir manzaraya büründü. Ortaya çıkan manzarayı görmek ve doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları yarımadada ve tekneyle ulaşılabilen Çarpanak Adası'nda yoğunluk oluşturdu. Şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki yarımadaya gelenler, bölgede yürüyüş ve piknik yaptı. Fotoğraf tutkunları ise ortaya çıkan eşsiz manzarayı görüntüledi.

Manisa'dan geldiğini söyleyen Kudret Akçataş isimli vatandaş, " Van'a gezmeye geldim. Badem ağaçlarını, Van Gölü'nü gördüm. Van'ın doğal güzelliklerini geziyorum. İlk defa Van'a geliyorum. Van çok güzel. Bir daha gelmeyi tercih ederim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Güncel
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Rusya'nın kalbine İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler

Putin'i çıldırtacak görüntüler
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
Okan Buruk'tan eski öğrencisine telefon: Galatasaray'a gel

Eski yıldızına telefon açtı: Galatasaray'a gel
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Hayranları haklı olarak soruyor: 2 yılda ne değişti Ozan?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD basını: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

ABD basını, Netanyahu'nun vurmaya hazırlandığı ülkeyi ifşa etti
Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba

Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba
Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda'nın yeni takımı
Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal

Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal
Kayıp gencin baraj gölünden cansız bedeni çıkarıldı

Kayıp cezaevi görevlisinin baraj gölünde cansız bedeni bulundu
Emma Stone'un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor

Ünlü oyuncu milyon dolarlık evini satışa çıkardı
Real Madrid'den Barcelona'ya yılın transfer çalımı

Sahada yenememişlerdi transferde yılın çalımını atıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.