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Doğaseverler Kadıralak Yaylası'nda bir araya geldi

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15-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 48. Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde birçok doğasever Kadıralak Yaylası'nda bir araya geldi. Mavi yıldız çiçekleri ile ön plana çıkan yayla, Trabzon turizmi için büyük bir öneme sahiptir.

Doğaseverler Kadıralak Yaylası'nda bir araya geldi

TRABZON - 15-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 48. Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir çok doğasever Kadıralak Yaylası'nda bir araya geldi.

Mavi yıldız çiçekleri ile ön plana çıkan Kadıralak Yaylası'nın eşsiz güzelliği ve doğal zenginlikleri, Trabzon turizmi açısından büyük bir önem taşıyor. Bu çerçevede sivil toplum kuruluşlarının da içinde bulunduğu bir grup doğasever 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir araya geldi. Etkinliğe Tonya Kaymakamı Adem Eser, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ve vatandaşlar da katıldı.

Etkinlikte konuşan Tonya Kaymakamı Adem Eser, Kadıralak Yaylası'nın tanıtımının tüm Türkiye'ye yayılması temennisinde bulunarak "6 aydır burada görevliyim. Bu yaylanın ilçemiz sınırları içerisinde olmasından dolayı çok mutluyum. Trabzon'un içinden ve şehir dışından gelen ziyaretçilerime hoş geldiniz diyorum" dedi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ise, "Burada doğa spor dernekleri ve diğer derneklerimiz ile beraber bugün buradayız. Turizm Trabzon'un vazgeçilmez bir unsuru. Trabzon ekonomisinin yüzde 70'i turizmden geliyor. Turizm sezonu başladı ve bu sezonun 2023 yılına göre daha iyi olmasını bekliyoruz. Tüm hazırlıklarımız tamam. Bayram tatilinden itibaren yoğunluk başladı. Önümüzdeki aylardan itibaren yoğunluğumuz her geçen gün artarak devam edecek" diye konuştu.

Bilindiği üzere 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan yörede "Mor Yayla" ismi ile de bilinen her yıl Nisan ayında açan mavi yıldız çiçekleri ile meşhur Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı son yıllarda vatandaşların uğrak yerlerinden biri haline gelen Kadıralak Yaylası binlerce turisti ağırlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kadıralak Yaylası Turizm Haftası Trabzon Turizm Güncel Haberler

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