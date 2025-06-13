Doğanşehir Ortaokulu'ndan 20 Öğrenci Burslu Eğitime Hak Kazandı

Malatya Doğanşehir Ortaokulu'nda 20 öğrenci bursluluk sınavını kazandı.

Doğanşehir Ortaokul Müdürü Kazım Şakar, yaptığı açıklamada, okulun 1956'dan bu yana birçok öğrenciye eğitim ve öğretim olanağı sağladığını belirtti.

Depremlerden sonra okulda öğrencilerle birçok proje gerçekleştirdiklerini aktaran Şakar, şunları kaydetti:

"2025 yılında yürüttüğümüz onlarca projelerin meyvesini verdiğini gördük. 2025 yılında ilçe tarihinde hiç ulaşılmamış bir rekora imza atarak adeta kendimizle yarışıyoruz. Genç ve dinamik bir kadroya sahip olan Doğanşehir Ortaokulu, geçen yılda kazandırmış olduğu 16 Fen lisesi ile adından çok söz ettirmişti. Okulumuz idarecilerini ve fedakar öğretmenlerini tebrik ediyoruz. Öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyoruz. Okulumuzda 2025 yılı bursluluk sınavını 20 öğrencimiz kazandı."