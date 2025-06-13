Doğanşehir Ortaokulu'ndan 20 Öğrenci Burslu Eğitime Hak Kazandı

Doğanşehir Ortaokulu'ndan 20 Öğrenci Burslu Eğitime Hak Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Doğanşehir Ortaokulu'nda 20 öğrenci bursluluk sınavını kazanarak eğitimlerine burslu devam edecek. Okul müdürü Kazım Şakar, başarılı projelerin sonuçlarını gördüklerini belirtti.

Malatya Doğanşehir Ortaokulu'nda 20 öğrenci bursluluk sınavını kazandı.

Doğanşehir Ortaokul Müdürü Kazım Şakar, yaptığı açıklamada, okulun 1956'dan bu yana birçok öğrenciye eğitim ve öğretim olanağı sağladığını belirtti.

Depremlerden sonra okulda öğrencilerle birçok proje gerçekleştirdiklerini aktaran Şakar, şunları kaydetti:

"2025 yılında yürüttüğümüz onlarca projelerin meyvesini verdiğini gördük. 2025 yılında ilçe tarihinde hiç ulaşılmamış bir rekora imza atarak adeta kendimizle yarışıyoruz. Genç ve dinamik bir kadroya sahip olan Doğanşehir Ortaokulu, geçen yılda kazandırmış olduğu 16 Fen lisesi ile adından çok söz ettirmişti. Okulumuz idarecilerini ve fedakar öğretmenlerini tebrik ediyoruz. Öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyoruz. Okulumuzda 2025 yılı bursluluk sınavını 20 öğrencimiz kazandı."

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim

Ünlü oyuncu ağlayarak isyan etti: İntiharın eşiğine geldim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü

Cinsel içerikli paylaşım yapan gençlere sopayla işkence
AK Parti'den İsrail'in İran'a saldırısına sert tepki

AK Parti'den İsrail'in İran'a saldırısına ilk yorum
Fenerbahçe'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray'a imza attı

Kimse beklemiyordu! Dursun Özbek Fenerbahçeli efsaneye imza attırdı
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Orta Doğu'daki savaş altın ve petrol fiyatını fırlattı

Piyasalarda deprem! Altın ve petrol fiyatları fırladı
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir

İsim listesi yayımlandı, şubeye gitmeyenin parası devredilecek
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.