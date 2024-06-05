Doğanşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
A.Ö. idaresindeki 23 ADP 332 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Esentepe Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.Ö. ile S.A.C, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.