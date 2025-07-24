Doğanşehir'de Kurt, Köpek Yavrusunu Götürdü

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir evin önüne kadar gelen kurt, sokakta oyun oynayan köpek yavrusuna saldırarak onu alıp götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir evin önüne kadar gelen kurdun, köpek yavrusuna saldırması ve alıp götürmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güzelköy Mahallesine inen kurdun sokakta köpek yavrusunu ısırarak, götürmesi bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, köpeğin havlama sesi ile kurdun köpeği ağzına alarak götürmesi yer aldı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
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