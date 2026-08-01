Haberler

Doğanşehir'de Kur'an kursu öğrencilerine dondurma ve pamuk şeker ikramı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da Doğanşehir Belediyesince Kur'an kursu öğrencilerine dondurma ve pamuk şeker ikram edildi.

Malatya'da Doğanşehir Belediyesince Kur'an kursu öğrencilerine dondurma ve pamuk şeker ikram edildi.

Doğanşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, yaz Kur'an kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Çocukların yaz sıcaklarında serinlemesi ve motivasyonlarının artması amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, belediye görevlileri çocuklara dondurma ve pamuk şeker ikram etti.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı

Erdoğan'a suikast girişiminin firarisi yakalandı! Bakın hangi ildeymiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı

Cezayı görünce çileden çıktı, belediye önünde benzin döküp yaktı
13 Ağustos'ta gökyüzüne bakmayı unutmayın! Ateş topları aydınlatacak

13 Ağustos'ta gökyüzüne bakmayı unutmayın! Ateş topları aydınlatacak
A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı

Dev zincir market en büyük rakiplerinden birine satıldı

Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti

Kızın ailesi saldırdı, polis eşliğinde nikah kıydılar
Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı

Cem Küçük aylık gelirini açıkladı! Açlık sınırının bir tık üstü
Annenin kızına müdahalesi kına gecesine damga vurdu

Kına gecesinde çekilen görüntüye bakın: Muhafazakar ailenin...

Allah sizi ıslah etsin! Herkesin ortasında yaptıklarına bakın

Allah sizi ıslah etsin! Herkesin ortasında yaptıklarına bakın