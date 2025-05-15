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Malatya'da Motosiklet-Kamyon Çarpışması: Sürücü Ağır Yaralandı

Malatya'da Motosiklet-Kamyon Çarpışması: Sürücü Ağır Yaralandı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

B.G. idaresindeki 44 AHL 134 plakalı motosiklet, Malatya-Adıyaman kara yolunda, R.S'nin kullandığı 44 ACM 922 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
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