Doğanşehir'de Aşure Dayanışması

Doğanşehir'de Aşure Dayanışması
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 7 mahalle sakini, imece usulüyle hazırladıkları aşureleri vatandaşlara dağıtarak dayanışma örneği sergiledi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 7 mahalle sakinlerinin imece usulüyle pişirdiği aşure, vatandaşlara dağıtıldı.

Çömlekoba, Çığlık, Güroba, Polatdere, Kelhalil ve Eskiköy mahalle sakinlerinin Şatıroba Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, kadınlar aşure pişirdi.

Ortak dayanışmanın simgesi olan aşureler, vatandaşlara dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Ahmet Fatih Sungur, bu programların birlik beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

Etkinliğe, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Malatya Cem Vakfı Şube Başkanı Eşref Doğan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
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