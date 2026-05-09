Doğanşehir'de anneler ziyaret edildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kaymakam Ahmet Fatih Sungur ve eşi Sema Sungur, Anneler Günü vesilesiyle ilçedeki şehit ailelerini, yaşlıları ve engelli annelerini ziyaret etti.

Şehit Hakan Artuç'un ailesini ziyaret eden Kaymakam Sungur ve eşi, şehit annesi Gülten Artuç'a çiçek takdim etti. Şehit annesinin elini öpen Sungur çifti, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını vurguladı.

Sungur çifti daha sonra Erkenek Mahallesi'nde ikamet eden 105 yaşındaki Ayşe Aşık'a, engelli annesi Sakine Kepenk'e ziyarette bulundu.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Sungur, "Annelerimiz, sevginin, şefkatin ve fedakarlığın tükenmez pınarlarıdır. Bugün başta şehitlerimizin emaneti olan annelerimiz olmak üzere, asırlık çınarımız Ayşe teyzemizi ve fedakar annelerimizi ziyaret ederek, onların hayır dualarını aldık. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum." dedi.