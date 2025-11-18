Doğanşehir Belediyespor 12 Yaş Altı Futbol Takımı Şampiyon Oldu
Doğanşehir Belediyespor, Yeşiltepe Stadı'nda Adafı Kartalspor'u 7-1 yenerek 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Maçı, Doğanşehir Kaymakamı ve diğer yetkililer izledi.
Doğanşehir Belediyespor 12 yaş altı futbol takımı şampiyon oldu.
Yeşiltepe Stadı'ndaki final maçında Doğanşehir Belediyespor ile Adafı Kartalspor karşılaştı.
Adafı Kartalspor'u 7-1 yenen Doğanşehir Belediyespor, 2025-2026 sezonunda şampiyon oldu.
Karşılaşmayı, Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Doğanşehir Belediyespor Onursal Başkanı Cengiz Özdemir, kulüp başkanı Utku Doğan da izledi.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel