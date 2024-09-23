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Doğanşehir Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Doğanşehir Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor
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Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, ilçenin daha yeşil ve yaşanabilir bir hale gelmesi için altyapı çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Farklı mahallelerde asfalt yama, içme suyu tesisatı ve cami etrafı tadilatları gibi birçok proje hayata geçiriliyor.

Doğanşehir Belediyesi ekipleri ilçede altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, yazılı açıklamasında, ilçeyi daha yeşil ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Vatandaşlara temiz ve bakımlı yaşam alanları sunmayı hedeflediklerini aktaran Bayram, şunları kaydetti:

"Dedeyazı mahallemizde asfalt yama, Sürgü Caddesi Kaldırım, Kurucaova mahallemizde içme suyu, Günedoğru mahallemizde cami etrafı tadilat ve kilitli taş çalışmaları yapıyoruz. Söğüt mahallemizde ise menfez ve cami etrafı tadilat, Sürgü mahallemizde cami önü çalışması, Kapıdere mahallemizde okul yolu,Hudut mahallemizde taziye evi tuvalet yapımı, merkez hafriyat çalışması, güneş konut ve okul arasında yeni yol açma çalışmaları ve Polat mahallemizde de çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel

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