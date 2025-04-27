Doğanın Şifası: Kahramanmaraş'ta Bitkilere Adayan Hayat

Kahramanmaraş'ta bitkilere adanmış hayat

Kahramanmaraş'ta frekanslarını dinlediği bitkileri şifa kaynağı olarak kullanıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kendisini bitkilere adayan vatandaş binlerce bitkinin frekansını dinlediğini ve geçmişten günümüze şifa dağıtan bitkilerle yaşam sürdüğünü ifade etti.

Kahramanmaraş'ta "Anadolu Şifa" olarak tanınan Mustafa Uludağ, bahçesinde binlerce çeşit bitki yetiştirip, ata tohumlarını koruyup, hiçbir ücret talep etmeden şifa dağıtıyor.

Kahramanmaraş'ın doğasıyla bütünleşen isimlerden biri olan Uludağ, hayatını doğanın sunduğu bitkilere adadı. Şehrin dışında, kendisine ait geniş bir arazide, binlerce çeşit bitkiyi büyük bir özenle yetiştiriyor. Göz ağrısından mide rahatsızlıklarına, cilt problemlerinden ruhsal sıkıntılara kadar birçok konuda insanlara bitkisel çözümler sunuyor.

Her bir bitkiyi, her bir tohumu bir hazine gibi gören Uludağ, bu değerleri geleceğe taşımak için büyük bir çaba gösteriyor.

Yıllardır biriktirdiği bilgi birikimi sayesinde, şifa arayan insanlara gönüllü olarak destek veren Uludağ, özellikle ata tohumları konusundaki hassasiyetiyle, kaybolmaya yüz tutmuş birçok yerli bitki türünü koruma altına alıyor.

Uludağ, "Anadolu coğrafyasında bitki çeşitliliği çok fazla tıbbı aromatik bitkilerimiz, doğadan sofraya gelen bitkiler var. Bu bitkilerin yaprakları ve köklerinden farklı şekilde değerleniyorlar. Nesilden nesle bize aktarılan bilgiler var. Ben şuanda binin üzerinde bitkinin frekansını alıp bunları kayıt altına aldım. Sofraya gelen bazı şifalı bitkiler var kenger, mazı, pelike gibi otlar gibi. Bugün leylek gagası ve ısırgan otlarından topladım. Doğaya çıkınca onlarla konuşuyor gibi oluyorum. bitkileri kayıt altına alıp koordinatlarını da alıp nerede bulabileceğimi biliyorum. Bazı bitkilerin nakledilmesi gerekiyor bunun için izin gerekiyor. Bu işi gönüllü yapıyorum doğudaki birçok dağı gezip bitki popülasyonunu inceledim. Lütfet bitkiyi tanımadan gelişi güzel çay ve yemek yapmayın. Alerji vakaları çok fazla şehrimizde bunun nedeni bitki popülasyonunun çok fazla olması. Dağlarda çok çeşit bitkiler mevcut. İnsanlar bitkilere zarar vermesin her bitkinin içeriliğindeki etken maddesi farklıdır" dedi.