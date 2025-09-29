Doğanın Ruhu Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ve Happy Nest Healing işbirliğinde düzenlenen "Doğanın Ruhu" kısa film yarışmasını kazanan isimler ödüllendirildi.

Festivale ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, 8. Doğal Yaşam Festivali kapsamında bu yıl ilki yapılan yarışmada "Çağ" filmi ile Bulut Kaçan birinci, "Biyometrik" filmi ile Sena Amanvermez ikinci, "Taş ile Toprak Arasında" filmi ile Abdullah Harun İlhan ise üçüncü oldu.

Doğal yaşam teması ile düzenlenen yarışmada birinciye 100 bin lira, ikinciye 50 bin lira, üçüncüye de 25 bin liralık ödül takdim edildi.

Yarışma, sürdürülebilir yaşam kültürüne sanatsal katkılar sunmak amacıyla düzenlendi.

Yılmaz Ulusoy Holding ve TÜRSAK Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Ulusoy Tepret başkanlığındaki jüride, Ozan Açıktan, İlker Ayrık, Özer Feyzioğlu, Burak Göral, Tuna Kamhi ve Berk Keklik yer aldı.