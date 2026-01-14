Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Doğan ailesi anısına konser

BOLU Kartalkaya'daki otel yangınında ölen 4 kişilik Doğan Ailesi anısına Adana'da Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvar öğrencileri ve öğretim görevlilerinin oluşturduğu orkestra tarafından senfoni konseri düzenlendi.

Türk Eğitim Vakfı ve Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de geçen yıl 21 Ocak'ta çıkan yangında yaşamını yitiren Mert Doğan, eşi Duygu ile kızları 9 yaşındaki Doğa ve 7 yaşındaki Mavi Doğan anısına organize ettiği konser, ÇÜ Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirildi. 'Geleceğe ve Gençlere Bir Umut' temalı konserde sahne alan Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencileri ve öğretim üyeleri, sevilen senfoni eserleri seslendirildi. Yaklaşık iki saat süren konserin şefliğini ise Valid Ağayev üstlendi. Konsere, Doğan ailesinin yakınları ve dostları ile çok sayıda davetli katıldı.

'ZOR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ'

Yangında oğlunu, gelini ve torunlarını kaybeden Uğurtan Doğan, zor bir süreçten geçtiklerini söyledi. Yargı mücadelesiyle süreci geçirdiklerini aktaran Doğan, "Bizim 78 canımızın yakınlarının oluşturduğu 'Başka Canımız Yok' platformunu oluşturduk. Bu grup aile gibi oldu. Bir yıldan bu yana, bu ailemizle çeşitli etkinliklerle anma programları düzenliyoruz. Bugün Doğa, Mert, Duygu ve Mavi'nin anısına bir konser düzenleyelim ve bu konserle hem çocuklarımızı analım hem de eğitime katkı sürecimize devam edelim istedik" dedi.

Her fırsatta çeşitli anma programları düzenlediklerini anlatan anne Ersin Doğan ise "Topluma, doğaya dokunan, hayata can veren şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın anısına eğitime ışık tutmaya, onların boşluklarını bu şekilde gidermeye çalışıyoruz. Çok zor ve hep zor olacağını bildiğimiz bir süreç yaşıyoruz" diye konuştu.