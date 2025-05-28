Doğa Yürüyüşünde Kaybolan Müdür Yardımcısı Adil Bartu Toprağa Verildi

Doğa Yürüyüşünde Kaybolan Müdür Yardımcısı Adil Bartu Toprağa Verildi
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Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdür Yardımcısı Adil Bartu, doğa yürüyüşü sırasında kaybolduktan 27 saat sonra cansız bedeni bulundu. Bartu, memleketi Van'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

AYVACIK'ta doğa yürüyüşünde kaybolduktan 27 saat sonra cansız bedeni bulunan Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdür Yardımcısı Adil Bartu (61), memleketi Van'da toprağa verildi.

Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, Ayvacık ilçesi Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi yakınlarında 25 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında, 17 kişilik grupla bölgede doğa yürüyüşüne çıktı. Bir süre sonra gruptan ayrılan Adil Bartu'yu göremeyen arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD Başkanlığı tarafından İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne, Kırklareli'nden takviye ekipler sevk edildi. Aralarında AFAD, AKUT, UMKE'nin de bulunduğu toplam 120 kişilik ekiple bölgede arama çalışması başlatıldı. Kaybolduktan 27 saat sonra Adil Bartu'nun Gürleyik Şelalesi yakınlarında uçurumun kenarında cansız bedeni bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışmalarla bulunduğu yerden çıkarılan Bartu'nun cenazesi, 6 saat sonra Adatepebaşı köyüne, buradan da Ayvacık Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Adil Bartu için dün Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi. Bartu'nun cenazesi, bugün de uçakla memleketi Van'a getirildi.

Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Seyfullah Şağban, ailesi ve yakınlarının katılımıyla kılınan cenaze namazı sonrası Adil Bartu'nun cenazesi omuzlarda taşınarak gözyaşları arasında Akköprü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber: Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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