Doğa yürüyüşünde kadına saldıran şüpheli yakalandı (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİAntalya'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Rus asıllı Türk vatandaşı E.G.'ye saldırıp, boğmaya ve uçurumdan atmaya kalkıştığı suçlamasıyla yakalanıp gözaltına alınan Ö.D., polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün Kemer Adliyesi'ne getirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Antalya'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Rus asıllı Türk vatandaşı E.G.'ye saldırıp, boğmaya ve uçurumdan atmaya kalkıştığı suçlamasıyla yakalanıp gözaltına alınan Ö.D., polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün Kemer Adliyesi'ne getirildi. Ö.D.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.