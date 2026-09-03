Yaşlı adam 7 metrelik çukura düştü, ekipler kurtardı

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde ormanda doğa yürüyüşü sırasında 7 metre derinliğindeki çukura düşüp yaralanan Ö.Ç. (76), arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesindeki ormanda meydana geldi. Doğa yürüyüşüne çıkan Ö.Ç. (76), 7 metre derinliğindeki çukura düştü. Yaralanan Ö.Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipleri, halat yardımıyla çukura inerek, yaralı Ö.Ç.'yi bulunduğu yerden çıkardı. UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ö.Ç., Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ö.Ç.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı