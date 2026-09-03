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Yaşlı adam 7 metrelik çukura düştü, ekipler kurtardı

Yaşlı adam 7 metrelik çukura düştü, ekipler kurtardı
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde doğa yürüyüşü yapan 76 yaşındaki Ö.Ç., 7 metre derinliğindeki bir çukura düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, halat yardımıyla çukura inerek yaralıyı kurtardı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ö.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde ormanda doğa yürüyüşü sırasında 7 metre derinliğindeki çukura düşüp yaralanan Ö.Ç. (76), arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesindeki ormanda meydana geldi. Doğa yürüyüşüne çıkan Ö.Ç. (76), 7 metre derinliğindeki çukura düştü. Yaralanan Ö.Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipleri, halat yardımıyla çukura inerek, yaralı Ö.Ç.'yi bulunduğu yerden çıkardı. UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ö.Ç., Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ö.Ç.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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