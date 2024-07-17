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Doğa Tutkunları Beyşehir'de Kamp Etkinliğine Katıldı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen kamp etkinliğine doğa tutkunları yoğun ilgi gösterdi. Yeşildağ İskele Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte doğaseverler, 3 gün boyunca çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. Etkinlikte orman yasaklarına uyma ve örnek olma vurgusu yapıldı.

Doğa tutkunları, Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen kamp etkinliğine katıldı.

Yeşildağ İskele Tabiat Parkı'nda kamp kuran doğaseverler, 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, bazı etkinlikleri ormanlık alanlara giriş yasaklarından dolayı iptal ettiklerini, bunun üzerine alternatif etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Doğaseverler olarak orman yasaklarına uymak ve örnek olmak istediklerine dikkati çeken Büyükkafalı, doğa ve macera dolu bir kamp etkinliği yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Yeşildağ Beyşehir Konya Doğa Etkinlik Turizm Güncel Haberler

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