Doğa Tutkunları Beyşehir'de Kamp Etkinliğine Katıldı

Doğa tutkunları, Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen kamp etkinliğine katıldı.

Yeşildağ İskele Tabiat Parkı'nda kamp kuran doğaseverler, 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, bazı etkinlikleri ormanlık alanlara giriş yasaklarından dolayı iptal ettiklerini, bunun üzerine alternatif etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Doğaseverler olarak orman yasaklarına uymak ve örnek olmak istediklerine dikkati çeken Büyükkafalı, doğa ve macera dolu bir kamp etkinliği yaptıklarını kaydetti.