Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Bartın'da 300 sülünü doğaya saldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Bartın'da 300 sülünü doğaya saldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bartın'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 300 sülün, yaban hayatını desteklemek ve biyolojik çeşitliliği korumak için doğaya salındı. Çalışmayla sülün popülasyonunun desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.
Bartın'da yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla doğaya 300 sülün salındı.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, yaban hayatının korunması ve türlerin doğal yaşam alanlarındaki varlığının desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında 300 sülün uygun alanlara salındı.
Çalışmayla bölgedeki sülün popülasyonunun desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.
Yaban hayatının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: AA