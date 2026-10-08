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Doğa Koruma ekipleri Kastamonu Çatalzeytin'de 300 sülünü doğaya saldı

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Doğa Koruma ekipleri Kastamonu Çatalzeytin'de 300 sülünü doğaya saldı
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Kastamonu Çatalzeytin'de yaban hayatı desteği ve biyolojik mücadele kapsamında doğaya 300 sülün salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bu hafta kent genelinde 900 sülünün doğaya bırakıldığı, bunun azalan sülün popülasyonunu desteklemeyi hedeflediği bildirildi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik mücadele kapsamında doğaya 300 sülün salındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen program kapsamında 300 sülün doğaya bırakıldı.

Doğaya bırakılan sülünlerle azalan sülün popülasyonunun desteklenmesi hedefleniyor.

Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Yalçın Uyanık, burada yaptığı konuşmada, çalışmanın biyolojik mücadele kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bu hafta kent genelinde 900 sülünün doğaya salımının gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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