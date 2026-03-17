Yaralı dağ keçisini görüntüleyen aile hekimi: Tetiğe değil, deklanşöre basalım

ERZURUM'un Oltu ilçesinde avcıların yaraladığı dağ keçisini görüntüleyen Aile Hekimi Dr. Halil İbrahim Taşçı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Doğada özgürce dolaşan dağ keçilerini görüntülemenin daha güzel olduğunu belirten Taşçı, "Avcılara sesleniyorum; vurmak yerine fotoğraf çekmek en güzeli. Tetiğe değil deklanşöre basalım" dedi.

Oltu Sağlık Grup Başkanlığı'nda görevli Aile Hekimi Dr. Halil İbrahim Taşçı, fotoğraf çekmek için arazide dolaşırken avcıların yaraladığı dağ keçisini gördü. Bir süre yattıktan sonra ayağa kalkarak yürümeye çalışan keçiyi görüntüleyen Dr. Taşçı, daha sonra Oltu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü arayarak bilgi verdi. Bölgeye gelen ekipler, yaralı dağ keçisini alarak bakımı için götürdü.

Oğluyla doğada fotoğraf çekerken yaralı dağ keçisini gördüklerini söyleyen Dr. Halil İbrahim Taşçı, görüntü ve fotoğrafını çektikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne bilgi verdiğini belirtti. Ekiplerin yaralı keçiyi götürdüklerini anlatan Taşçı, "Dağlarda bu güzelim hayvanları görmek izlemek fotoğraf çekmek varken neden onları vuruyorlar. Avcılara sesleniyorum insanlara zarar vermeyen hiçbir canlıyı vurmayın. Onları doğal ortamlarında izlemek çok güzel. Nesillerinin tükenmemesi için elimizden geleni yapmalıyız. Vurmak yerine fotoğraf çekmek en güzeli. Tetiğe değil deklanşöre basalım" diye konuştu.

Bu arada Oltu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kaçak avcıların tespiti için çalışma başlattı.

