"Doğa Dostu Tır" Amasya Üniversitesinde öğrencilerle buluştu

'Doğa Dostu Tır' Amasya Üniversitesinde öğrencilerle buluştu
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait 'Doğa Dostu Tır', Yeşil Kampüs Festivali kapsamında Amasya Üniversitesi'nde konuşlandırıldı ve sürdürülebilir yaşam konularında öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren "Doğa Dostu Tır", Yeşil Kampüs Festivali kapsamında Amasya Üniversitesi Milli Hakimiyet Yerleşkesi Merkez Kütüphanesi önünde konuşlandırıldı.

Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından gençlerin çevre farkındalığını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Çevre İçin Yollardayız, Gençlerin Yanındayız Projesi" kapsamında yola çıkan tır, Amasya Üniversitesi öğrencileriyle buluşarak sürdürülebilir yaşam konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Etkinlikte geri dönüşüm süreçleri, sıfır atık projeleri ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında sunum gerçekleştirildi.

Çevreye duyarlılık temasının ön plana çıktığı etkinlikte ödüllü yarışmalar, farkındalık eğitimleri, atölye çalışmaları, hediyeler, canlı performanslar, film ve belgesel gösterimleri düzenlendi.

Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kurt, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ve Yeşil Kampüs Festivali görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hülya Turan
