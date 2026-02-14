Haberler

Milleyha Doğa Buluşması'na 2'nci gününde yoğun ilgi
Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen Doğa Buluşması'nın ikinci gününde forum, müzik dinletisi ve gökyüzü gözlemi etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikler, sulak alanların korunması ve ekolojik sürdürülebilirlik gibi konuları ele alırken, katılımcılar keyifli anlar geçirdi.

HATAY'ın Samandağ ilçesi sahil hattında yer alan Milleyha Sulak Alanı'nda düzenlenen Doğa Buluşması'nın 2'nci günü forum, müzik dinletisi ve gökyüzü gözlemi etkinlikleriyle tamamlandı. Vatandaşlar, etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

Göç yolu üzerinde bulunması nedeniyle yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan, zengin biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan Milleyha, önemli bir sulak alan olarak biliniyor. Bölge, hem kuş gözlemcileri hem de doğa araştırmacıları için kritik bir yaşam alanı niteliği taşıyor. Doğa Buluşması'nın 2'inci günü ilk bölümünde gerçekleştirilen forumda; sulak alanların korunması, Milleyha'nın geleceği ve ekolojik sürdürülebilirlik konuları ele alındı. Katılımcılar görüş ve önerilerini paylaşırken, alanın doğal yapısının korunmasının önemine vurgu yapıldı. Forumun ardından düzenlenen müzik dinletisinde katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Gün batımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş ise etkinliğe katılanlara farklı bir atmosfer sundu. Akşam saatlerinde yapılan gökyüzü gözleminde teleskoplarla yıldızlar ve gezegenler incelendi. Doğa Buluşması, 3'üncü gününde farklı etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
