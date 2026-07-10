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Dodurga'da muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı

Dodurga'da muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı
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Dodurga Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla cuma namazı sonrası camilerde ve sosyal tesislerde vatandaşlara aşure ikram etti. Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, aşurenin birlik ve beraberlik kültürünün önemli bir örneği olduğunu vurguladı.

Dodurga Belediyesince, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

İlçede cuma namazının ardından camilerde ve belediye sosyal tesislerinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya da vatandaşlarla aşure ikramında bulundu.

Aşurenin birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Çetinkaya, bu tür programları düzenli olarak sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Etkinliğe Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur da katıldı.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan
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