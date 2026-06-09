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Dodurga Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Dodurga Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
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Çorum'un Dodurga ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisinde kursiyerlerin el işi, nakış, ahşap ve gıda ürünleri sergilendi.

Çorum'un Dodurga ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezince Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

Dodurga Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı ürünlerden oluşan sergi, merkezin binasında gerçekleştirildi.

Serginin açılış kurdelesi, Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru tarafından kesildi.

Sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el işi ürünler, geleneksel el nakışları ile ahşap ürünler ile gıda ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Davetliler, stantları gezerek kursiyerlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan
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