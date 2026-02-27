Dodurga'da çocuklar için ramazan şenliği yapıldı
Çorum'un Dodurga ilçesinde çocukların ramazan ayının manevi iklimini hissetmesi amacıyla ramazan şenliği düzenlendi.
Çorum'un Dodurga ilçesinde çocukların ramazan ayının manevi iklimini hissetmesi amacıyla ramazan şenliği düzenlendi.
Dodurga Belediyesince Dodurga Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Hacivat-Karagöz oyunu izletildi.
Etkinlikte ayrıca çeşitli illüzyon gösterileri sahnelendi.
Etkinliğe çocuklarla Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur ve Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya da katıldı.
Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan