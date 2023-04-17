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Dodurga Beldesinde vatandaşlar iftar sofrasında buluştu

Dodurga Beldesinde vatandaşlar iftar sofrasında buluştu

Güncel Haberler

Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesi sakinleri iftar sofrasında bir araya geldi.

Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesi sakinleri iftar sofrasında bir araya geldi.

Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı ile Belediye Meclisi üyeleri tarafından Belde Yemekhanesi'nde verilen iftarda yaklaşık 50 kişi orucunu açtı.

İftar programına, vatandaşların yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı milletvekili adayı Muhammed Emin Akbaşoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çankırı milletvekili adayı Pelin Yılık ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel

Milletvekili Çankırı İftar Güncel Haberler

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