Doç. Dr. Gün Kut, BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'ne Yeniden Seçildi
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gün Kut, 158 ülkenin oyunu alarak Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD) üyeliğine 2026-2030 dönemi için yeniden seçildi.
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gün Kut, Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD) üyeliğine yeniden seçildi.
"BM Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi"nin denetim organı olan CERD, dün mensuplarını seçti.
Buna göre Doç. Dr. Gün Kut, 158 ülkenin oyunu alarak, söz konusu komitenin 2026-2030 dönemi üyeliğine yeniden seçildi.
Türkiye BM Daimi Temsilciliğinin X sosyal medya hesabından söz konusu seçime ilişkin yapılan paylaşımda, "Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı küresel mücadeleye bağlılığımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.
1957'de İstanbul'da doğan Kut, 1976'da Galatasaray Lisesi'nde öğrenimi tamamlayarak, 1981'de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eğitimini bitirdi.
Kut, CERD'de 2010'dan bu yana görev yapıyor.