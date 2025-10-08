Doç. Dr. Esra Işık, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hayatını kaybeden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Işık'ın cenazesi, memleketi Çanakkale'nin Çan ilçesinde toprağa verildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören ve önceki gün vefat eden Işık'ın ailesi ve yakınları, Yunus Emre Camisi'nde taziyeleri kabul etti.

Işık'ın cenazesi, Çan Müftüsü Ergün Çelik'in kıldırdığı namazın ardından İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Çan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.