Doç. Dr. Emrullah Tuncel İstanbul Müftüsü Olarak Göreve Başladı

İstanbul Müftüsü olarak atanan Doç. Dr. Emrullah Tuncel, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un katılımıyla düzenlenen törenle cübbesini giyerek görevine başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığına atanan Safi Arpaguş, 4 yıldır yürüttüğü İstanbul Müftülüğü görevini, düzenlenen törenle Doç. Dr. Emrullah Tuncel'e devretti.

Müftülüğün Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, İstanbul Müftülüğü vazifesinin büyüklüğüne işaret ederek, "Bütün Türkiye'ye şamil bir görevle daha ağır bir yüke talip olduk, böyle bir görevle görevlendirildik. Cenab-ı Hak bizlere güvenerek, inanarak böyle bir görevi tevdi eden büyüklerimize, bizleri mahcup eylemesin. Sorumluluk ve yükün ağırlığı hepimizce malum." ifadelerini kullandı.

Yüce Allah'a, Hazreti Muhammed'e ve Kur'an-ı Kerim'e layık olmak için gayret ettiklerini, Allah'ın rızası dışında herhangi bir beklentide olunmaması gerektiğini belirten Arpaguş, şunları kaydetti:

"Cenab-ı Hak, işini düzgün yapan, ihsan makamında işlere talip olan insanların yanında olacağını ifade eder. Bundan daha büyük bir müjde olamaz. 4 yıl şerefle, samimiyetle, aşkla yapmaya çalıştığımız bu görevi, gönül huzuru içerisinde halefim Doç. Dr. Emrullah Tuncel hocamıza devretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Cenab-ı Hak yolunu ve bahtını açık eylesin."

İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel, çok önemli bir vazifenin kendisine emanet edildiğini belirterek, "Bu görevi tensip buyuran Cumhurbaşkanımıza, Diyanet İşleri Başkanımıza, bu konuda desteklerini ve teşviklerini esirgemeyen hocalarıma, aileme ve özellikle de öğrendiği günden itibaren dualarını esirgemeyen tüm dostlarıma ve öğrencilerime teşekkürü borç biliyorum." ifadesini kullandı.

Törene, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Metin Akbaş, İstanbul İlçe Müftüleri ve il müftülüğü personeli katıldı.