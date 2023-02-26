Doç. Dr. Demir: Taşıyıcı olan temel değil, zemindir

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Demir, "Taşıyıcı olan zemindir, temel değildir. Yapıdan gelen yükleri, temeller vasıtasıyla zemine aktarıyoruz. Dolayısıyla zeminin taşıyıcılığı ve taşıma gücü doğru bir şekilde hesaplanarak elde edilen verilerle yapıların yapılması gerekir" dedi.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Geoteknik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Demir, yapıların yapılacağı alanlardaki zemin etütlerinin hassas bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Zeminden alınan örneklerin laboratuvar ortamına, doğal durumu korunarak getirilmesi ve analizlerin bu doğrultuda yapılmasının, doğru sonuç alınması adına önemli bir yöntem olduğunu belirten Doç. Dr. Demir, "Zemin etütlerinde öncelikle planlama yapmaktayız. Deprem yönetmeliğine göre kaç metrekarelik alanda zemin etütü yapacağımızı ve bu alanlarda kaç tane sondaj yapılması gerektiğini belirliyoruz. Bu planlama sonrasında zemin etütü yapan firmalar vasıtasıyla parsel üzerinde belirlenen noktalarda, özellikle de yapı altına denk gelecek şekilde sondajlarımızı yapıyoruz" diye konuştu.