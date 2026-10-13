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DMM, uluslararası basında Resulayn'da TSK'nın dönüşü engellediği iddiasını yalanladı

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DMM, TSK'nın Resulayn'da bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünü engellediği iddiasını yalanladı. Açıklamada, dönüşlerin SDG entegrasyon süreci kapsamında Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği, TSK'nın engellediği yönünde uygulama olmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye- Resulayn'da bulunan bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor." yönündeki iddiaları yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı uluslararası basın-yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye-Resulayn'da bulunan bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor" iddiasının gerçek olmadığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu alanlara dönmek isteyen ailelerin durumu, SDG'nin entegrasyon süreci kapsamında, Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu dönüşleri engellediği yönünde herhangi bir uygulama söz konusu değildir. Süreci çarpıtarak Türkiye'yi hedef göstermeye çalışan, maksatlı ve dayanaksız yayınlara itibar edilmemesi, konuya ilişkin bilgilerin yalnızca resmi makamların açıklamalarından takip edilmesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA
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