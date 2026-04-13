Erdoğan'a Yönelik Asılsız İddialar Açıklandı

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı medya organları ve sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atfen yer alan, "Türkiye'nin İsrail'e yönelik işgal tehdidinde bulunduğu" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı medya organları ve sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atfen yer alan, " Türkiye'nin İsrail'e yönelik işgal tehdidinde bulunduğu" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Bazı medya organları ve sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanımıza atfen yer alan, ' Türkiye'nin İsrail'e yönelik işgal tehdidinde bulunduğu' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu paylaşımlardaki iddialar gerçeklerle örtüşmeyen ve bölgesel istikrara zarar vermeyi amaçlayan söylemlerdir. Türkiye Cumhuriyeti, asırlara sari devlet geleneği ve vizyonu gereği her zaman bölgemiz başta olmak üzere tüm coğrafyalarda kanın durması, sivillerin korunması ve kalıcı barışın tesisi için öncü bir rol üstlenmektedir. Bölgesel krizlerin ve anlaşmazlıkların çözümünde de her zaman uluslararası hukuku ve diplomasi kanallarını önceleyen ülkemiz, gerilimi tırmandıran değil, düşüren bir tutum sergilemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, herhangi bir ayrım gözetmeksizin bölge halklarının huzur, güven ve refah içinde yaşamasını öncelemektedir. Türkiye'nin mücadelesini ve insani duruşunu çarpıtarak sunmaya çalışan manipülatif içeriklere itibar edilmemelidir. Ülkemiz, dün olduğu gibi bugün de bölgesinde adaletin, barışın ve sağduyunun sesi olmaya devam edecektir" ifadeleri yar aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ordusu: İran limanlarına saat 17.00’den itibaren abluka başlatılacak

ABD ordusu tarih ve saat vererek ilan etti! İran'a tam abluka başlıyor
Netanyahu'yu kara günler bekliyor! İran'la savaş İsrail'e pahalıya patladı

Netanyahu'yu kara günler bekliyor! Savaş İsrail'e pahalıya patladı
Covid aşısı polemiği geri döndü: Elon Musk’ın sözleri tartışma yarattı

Covid aşısı polemiği geri döndü: Elon Musk'tan çok konuşulacak yorum
Haiti'de tarihi kalede izdiham: 30 ölü

Turistik bölgede facia! Onlarca kişi ezilerek öldü

12 saatte 1057 erkekle rekor deneyi yapan Bonnie Blue şimdi de boşanma davasıyla gündemde

Yetişkin içerik yıldızı şimdi de boşanma davası ile gündemde
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

Konserde 'zılgıt' çeken hayranına sert çıkmıştı! Geri adım attı
İspanya’da tarlada çalışan kadın Trump’a benzerliğiyle gündem oldu

Gören bir daha baktı: Ama sandıkları kişi değildi