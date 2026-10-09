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DMM, Türkiye-Azerbaycan bağlarını hedef alan içerikleri algı operasyonu saydı

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DMM, Türkiye-Azerbaycan bağlarını hedef alan içerikleri algı operasyonu saydı
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DMM, uluslararası basın ve sosyal medyada Türkiye-Azerbaycan bağları ile "Tek Millet, İki Devlet" anlayışını hedef alan içeriklerin tespit edildiğini bildirdi. Kurum, içeriklerin algı operasyonu olduğunu, kamuoyunun yalnızca resmi açıklamaları dikkate almasını istedi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve "Tek Millet, İki Devlet" anlayışını hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.

DMM sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve "Tek Millet, İki Devlet" anlayışını hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir. Söz konusu paylaşımlar, iki dost ve kardeş ülke arasındaki köklü ilişkileri zedelemeyi, bölgesel barış ve istikrarı baltalamayı amaçlayan açık bir algı operasyonudur. Türkiye ve Azerbaycan; ortak tarih, kültür ve sarsılmaz bir kardeşlik temelinde yükselen ilişkilerini her alanda kararlılıkla sürdürmektedir. İki ülke arasındaki stratejik ortaklık, atılan ortak adımlar ve yürütülen işbirlikleri üzerinden manipülatif söylemlerle kamuoyunu yanıltma çabaları hedefine ulaşamayacaktır. Kamuoyunun bu tür psikolojik harp amaçlı içeriklere itibar etmemesi; yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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