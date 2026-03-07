Haberler

DMM'den Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atamalarına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bakanlıklar arasındaki yeni atamaların afet ve acil durumlar için gerçekleştirildiğini, savaş hazırlığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bakanlıklara yapılan Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atamalarına ilişkin "bölgesel gelişmeler gerekçe gösterilerek bir savaşa hazırlık olduğu" yönünde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu atamalarla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bakanlıkların merkez teşkilatlarında ihdas edilen ve atamaları gerçekleştirilen bu kadrolar, 16 Ekim 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile afet ve acil durumlara hazırlık, sivil savunma faaliyetleri ile seferberlik hallerine ilişkin süreçlerde kamu kurumları arasında koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur."

Bu düzenleme, kamu yönetiminde kriz yönetimi kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal yapılanmanın bir parçasıdır. Dolayısıyla söz konusu atamalar, iddia edildiği gibi herhangi bir savaş hazırlığına işaret etmemekte; afet, acil durum ve sivil savunma alanlarında kurumlar arası eş güdümü güçlendirmeyi amaçlayan, önceden planlanan kurumsal bir düzenlemenin uygulanmasından ibarettir. Kamuoyunun, korku ve panik oluşturmayı amaçlayan manipülatif ve gerçek dışı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj! Bugünü işaret etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

İran'dan Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a karşı hamle
ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha

ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha
Sürpriz aşk belgelendi: Daha fazla kaçamadılar

Daha fazla kaçamadılar
Achraf Hakimi'den eski eşine büyük şok

Hakimi'den eski eşine büyük şok
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

İran'dan Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a karşı hamle
Tarihin en büyük göçü! Beyaz yakalar akın akın ülkeyi terk ediyor

Tarihin en büyük beyaz yaka göçü başladı
Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin

Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma