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NATO Zirvesi öncesinde güzergah düzenlemeleri açıklandı

NATO Zirvesi öncesinde güzergah düzenlemeleri açıklandı
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi güzergahlarda yapılan düzenlemelerin 'gizleme' değil, uluslararası standart güvenlik protokolleri olduğunu bildirdi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), " Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde güzergah hatları üzerinde yürütülen fiziki düzenlemeler, iddia edildiği gibi bir 'gizleme' ya da 'göz zevki' uygulaması değil; uluslararası yüksek düzeyli stratejik organizasyonların tamamında zorunlu kılınan standart güvenlik ve lojistik protokolleridir" açıklaması yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında ve dijital mecralarda yer alan, 'NATO Zirvesi nedeniyle liderlerin göz zevki için binaların ve gecekonduların önüne set çekiliyor' yönündeki iddialar asılsız olup manipülasyon içermektedir. Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde güzergah hatları üzerinde yürütülen fiziki düzenlemeler, iddia edildiği gibi bir 'gizleme' ya da 'göz zevki' uygulaması değil; uluslararası yüksek düzeyli stratejik organizasyonların tamamında zorunlu kılınan standart güvenlik ve lojistik protokolleridir. Devlet başkanlarının geçiş güzergahlarında, açık ve korumasız alanlardan yönelebilecek olası güvenlik tehditlerini engellemek adına fiziki bariyer ve güvenlik perdeleri standart olarak kurulmaktadır. Zirve delegasyonunun ve teknik araçların intikal süreçlerinde çevre ve ses kirliliğini en aza indirmek, aynı zamanda şehir trafiğinin akışını korumak adına geçici panellerden yararlanılmaktadır. Bu ve benzeri güvenlik ile kentsel düzenleme tedbirleri, dünya genelindeki tüm büyük diplomatik zirvelerde (NATO, G20, COP) ev sahibi ülkeler tarafından rutin olarak uygulanmaktadır. Türkiye de başkent Ankara'daki bu uluslararası organizasyonu küresel muadillerinde olduğu gibi üst düzey standartlarda yürütmektedir. Kamuoyunu yanıltmayı ve ülkemizin uluslararası organizasyon yetkinliğini gölgelemeyi amaçlayan maksatlı ve çarpıtılmış iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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