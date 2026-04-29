DMM'den İstanbul'da 100 bin konutun hak sahiplerinin belirlenmesine ilişkin açıklama Açıklaması

"Tüm kura süreci noter huzurunda, herhangi bir dış müdahaleye kapalı, bilgisayar ortamında ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak yapılmıştır" - "Kura sonuçlarına gölge düşürmeyi ve kurumlarımızın güvenilirliğini sarsmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi, sadece ilgili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konut projesinin hak sahiplerinin belirlenmesine ilişkin, "Tüm kura süreci noter huzurunda, herhangi bir dış müdahaleye kapalı, bilgisayar ortamında ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak yapılmıştır." açıklamasında bulundu.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarında, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konut projesinin hak sahipliği belirleme kuralarına ilişkin asılsız iddiaların dolaşıma sokulduğu belirtildi.

"Tüm kura süreci noter huzurunda, herhangi bir dış müdahaleye kapalı, bilgisayar ortamında ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak yapılmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen kura çekimleri, kamu ciddiyeti ve tam şeffaflık ilkeleri doğrultusunda tamamlanmıştır. Vatandaşlarımızın süreci anlık takip edebilmesi amacıyla tüm kuralar sosyal medyada canlı olarak yayınlanmıştır. Başvuru listeleri kura öncesinde kamuoyuyla paylaşılmış, şartları sağlayan tüm vatandaşlarımızın hakları eksiksiz bir şekilde sisteme tanımlanmıştır. Çekiliş sonuçları yine noter onayıyla kesinleşmiş ve resmi kanallar aracılığıyla ilan edilmiştir. Kura sonuçlarına gölge düşürmeyi ve kurumlarımızın güvenilirliğini sarsmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi, sadece ilgili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
