DMM: 'Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı' iddiası dezenformasyon

Güncelleme:
İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonlar Mücadele Merkezi, Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı iddialarının gerçek olmadığını, bu uçuşların HÜRJET Projesi kapsamında test faaliyetleri olduğunu duyurdu.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonlar Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan ' Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı' iddiasının dezenformasyon olduğunu bildirdi.

DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında, ' Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu uçuşlar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yürütülen HÜRJET Projesi kapsamında planlanan test faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Antalya Hava Meydan Komutanlığı'ndan kalkışlı olarak deniz sahası üzerinde icra edilen bu test uçuşları sırasında hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşması nedeniyle patlama benzeri yüksek sesler duyulabilmektedir. İddia edildiği gibi olağan dışı bir askeri hareketlilik söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın toplumda panik ve korku yayma amaçlı paylaşımlara karşı hassas ve dikkatli olması; yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur" denildi.

