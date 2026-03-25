Haberler

DMM: Son dönemde dezenformasyon faaliyetlerinde artış gözlemlenmekte

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son dönemde artan dezenformasyon faaliyetlerine karşı kamuoyunu uyardı. Özellikle yapay zeka ile üretilen içeriklerin toplumsal birlik ve huzuru tehdit ettiğine dikkat çekildi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Son dönemde bölge genelinde yaşanan kritik gelişmeler ve hareketlilikle beraber, ülkemizin huzurunu, milli güvenliğini, toplumsal birlik ve beraberliğini hedef alan dezenformasyon faaliyetlerinde artış gözlemlenmektedir" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son dönemde bölge genelinde yaşanan kritik gelişmeler ve hareketlilikle beraber, ülkemizin huzurunu, milli güvenliğini, toplumsal birlik ve beraberliğini hedef alan dezenformasyon faaliyetlerinde artış gözlemlenmektedir. Özellikle yapay zeka teknolojileri kullanılarak üretilen gerçek dışı görsel, ses ve video içerikleri (deepfake) ile kamuoyunda algı operasyonları yürütülmekte; toplumsal hassasiyetler manipüle edilmeye çalışılmaktadır. Provokatif amaçlarla sosyal medya mecralarında yaygınlaştırılmaya çalışılan bu tarz içeriklere karşı; sadece ilgili resmi makamların yaptığı açıklamalara itibar edilmesi, kaynağı belirsiz, sansasyonel veya duygusal tepki oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara karşı şüpheyle yaklaşılması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması, teknolojik imkanlarla üretilen dezenformatif içeriklerin, birer 'psikolojik harekat' unsuru olduğunun unutulmaması ve bu tür manipülasyonlara karşı sağduyunun korunması önem arz etmektedir. Milli güvenliğimizi ve toplumsal barışımızı korumak adına, dezenformasyonla mücadelede en güçlü savunmamızın farkında olmak, provokatif içeriklerin yayılımına destek vermemek ve resmi makamlarca teyit edilmiş doğru bilgileri takip etmek olduğu unutulmamalıdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

