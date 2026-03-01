DMM'den "Türkiye-İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Türkiye- İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi" iddiasının dezenformasyon içerdiğini belirtti.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin sınır hattında yürütülen mayın temizleme çalışmalarının uluslararası yükümlülükler kapsamında planlı şekilde yürütülen ve sınır güvenliğini zayıflatmak değil, aksine modern güvenlik sistemleriyle daha etkin hale getirmeyi amaçlayan faaliyetler olduğu belirtildi.

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Türkiye-İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi' iddiası dezenformasyon içermektedir." ifadesine yer verilen paylaşımda şunlar kaydedildi:"

"Sınır güvenliğimiz fiziki engeller, ileri teknoloji gözetleme sistemleri, insansız hava araçları ve çok katmanlı güvenlik unsurlarıyla 7/24 esasına göre kesintisiz bir şekilde; Cumhuriyet tarihinin en yoğun teknolojisi, en etkili ve kademeli tedbirleri ile sağlanmaktadır. Hudut güvenliğine ilişkin manipülatif içeriklerle kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."