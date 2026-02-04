Haberler

DMM, 196'ncı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

DMM, 196'ncı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 196'ncı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 196'ncı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı.

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan bültende, savunma, güvenlik, toplumsal olaylar ve kamu hizmetlerine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. DMM, söz konusu paylaşımların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirterek, doğru bilgilendirme amacıyla açıklamalarda bulundu. Bültende ele alınan başlıca iddialar, 'Küçük bir çocuğun Suriye ordusunun operasyonları sonrası yapayalnız bırakıldığı iddiası', 'YPG'li teröristlerin, kucağında çocuk bulunan bir kişiyi gördükten sonra İHA'nın rotasını değiştirdiği iddiası', 'Türk Deniz Kuvvetleri için planlanan gemilerin ticari kaygılarla elden çıkarıldığı iddiası', 'Türk Telekom hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği ve bunun kamu zararına yol açacağı iddiası', 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine maddi yardım yapılacağına' ilişkin bir kararname imzaladığı yönündeki iddialar', 'Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların, Şam hükümetine ait bir karargahtan Türkçe talimatlarla koordine edildiği iddiası', 'Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı iddiası' olarak sıralandı.

DMM, iddiaların tamamının gerçek dışı veya bağlamından koparılarak servis edildiğini belirterek, kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiğini vurguladı. Bültende ayrıca, dezenformasyonun toplumsal huzur ve kamu düzeni açısından ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekilerek, vatandaşların şüpheli içerikler karşısında dikkatli olması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
Zincir marketlerde 'Kampanyalı' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı

Zincir marketlerde "Kampanyalı" satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu

Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj törene damga vurdu
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
Epstein hala yaşıyor mu? Resmi kayıtlar 'intihar' diyor ama soru hala gündemde

Olayın vahametini fark eden herkes aynı yorumu yapıyor
3 çocuğunun annesini katletti, polis gelene kadar başında ağladı

3 çocuğunun annesini kanlar içinde bırakan caninin yaptığına bakın