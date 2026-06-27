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DMD hastası İsa Berat'ın bağış kumbaralarını çalan şüpheli yakalandı

DMD hastası İsa Berat'ın bağış kumbaralarını çalan şüpheli yakalandı
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde DMD hastası 6 yaşındaki İsa Berat Emre için toplanan bağış kumbaralarını çalan N.K., Bursa'da yakalandı ve mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde yaşayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden İsa Berat Emre'nin (6) tedavisi için başlatılan kampanyada kullanılan, içlerinde yardım paraları bulunan kumbaraları çalan N.K. Bursa'da yakalandı. N.K.'ye çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi verildi.

Biga ilçesinde yaşayan İsa Berat Emre'ye, 2 yaşındayken DMD teşhisi konuldu. İsa Berat Emre için 20 ay önce valilik onayıyla yardım kampanyası başlatılarak ilçelerdeki birçok işletmeye bağış kutusu konuldu. İsa Berat'ın babası İrfan Emre, 15 Haziran'da kendisini görevli gibi tanıtan bir kişi tarafından bağış kutularının toplandığını fark etti. Bağış kutularını çalan şüpheli kaçarken, o anlar bir işletmenin kameralarına yansıdı. Aile olayın ardından şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kumbaraları çalan kişinin N.K. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından 24 Haziran'da yapılan operasyonda N.K., Bursa'da yaşadığı evde gözaltına alındı. 25 Haziran'da polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K.'ye, çıkarıldığı mahkemede ev hapsi verildi.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin sanal medyada yapılan açıklamada, "Biga ilçesinde DMD hastası bir çocuk adına esnafa bırakılan bağış kumbaralarını, kendisini çocuğun babası olarak tanıtarak usulsüz şekilde aldığı belirlenen şahıs hakkında, çocuğun babasının Biga Polis Merkezi'ne yaptığı başvuru üzerine emniyet birimlerimizce çalışma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, yardım kumbaralarını toplayan kişinin Bursa ilinde ikamet eden N.K. isimli şüpheli olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli, 24.06.2026 tarihinde Bursa ilindeki ikametinde yakalanmış; 25.06.2026 tarihinde sevk edildiği adli mercilerce hakkında konutu terk etmeme (Ev hapsi) tedbiri uygulanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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