DKMP ekipleri İstanbul Kartal'da yasa dışı hayvan ticaretinde 134 canlıya el koydu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Kartal ilçesinde yaptıkları denetimler sonucu yasa dışı hayvan ticaretine konu 134 canlıya el koydu.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Yasa dışı hayvan ticaretiyle mücadelenin hız kesmeden sürdürüldüğü vurgulanan paylaşımda, "İstanbul'un Kartal ilçesinde ekiplerimizin kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirdiği denetimde, yasa dışı hayvan ticareti yaptığı tespit edilen şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada 79 kirpikli geko, 21 leopar geko, 12 mısır yılanı, 1 piton yılanı, 1 Meksika kral yılanı, 2 tarantula, 2 Madagaskar gekosu, 1 tegu ve 15 bukalemun olmak üzere toplam 134 canlıya el konularak hayvanlar koruma altına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, şahsa ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulandığının altı çizilerek, "Yasa dışı hayvan ticaretine karşı mücadelemizi sürdürüyor, canlı türlerinin korunması ve doğal yaşamın devamlılığı için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA