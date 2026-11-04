DKMP ekipleri Bartın'da yiyecek arayan karacayı kamerayla kaydetti

DKMP ekipleri Bartın'da yiyecek arayan karacayı kamerayla kaydettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da yaban hayatı envanteri sırasında DKMP ekipleri, bir bahçede yiyecek arayan karacayı kamerayla kaydetti. Görüntülerde karacanın besin aradığı, çevresini dikkatle izlediği ve ağaçların arasından bölgeden ayrıldığı görülüyor.
Bartın'da yiyecek arayan karaca, kamerayla kayda alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, yaban hayatı envanter çalışmaları sırasında doğal ortamında dolaşan karacayı görüntüledi.
DKMP 10. Bölge Müdürlüğü Bartın Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede zaman zaman görülebilen karacayı, bir bahçede yiyecek ararken kamerayla kaydetti.
Kamera kayıtlarında karacanın besin aradığı, çevresini dikkatlice izlediği ve ağaçların arasında dolaşarak bölgeden ayrıldığı görülüyor.
Kaynak: AA