DKMP'den Biyolojik Mücadele: 36 Bin Keklik ve 9 Bin Sülün Doğaya Bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, kene ve kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen biyolojik mücadele kapsamında 36 bin 250 keklik ve 9 bin sülünü doğaya bıraktıklarını açıkladı. Salım yapılan alanların 3 yıl süreyle av kapatıldığını belirtti.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, kene ve kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen biyolojik mücadele kapsamında; yılbaşından bu yana ürettikleri 36 bin 250 keklik ve 9 bin sülünü doğaya bıraktıklarını açıkladı.

DKMP Genel Müdürlüğü, kene ve kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen biyolojik mücadele kapsamında ürettiği sülün ve keklikleri doğaya bırakıyor. DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Yozgat, Gaziantep ve Malatya'daki istasyonlarda keklik; Samsun, İstanbul ve Gümüşhane'deki istasyonlarda sülün üretimi yapıldığını belirterek, "Burada üretilen kanatlı yaban hayvanlarını doğaya salarak hem yaban hayatı popülasyonunu destekliyor hem de doğal popülasyonlar üzerindeki yırtıcı baskısının azaltılmasını hedefliyoruz" dedi. Çokçetin, kekliklerin özellikle kene popülasyonunu azaltmak, sülünlerin ise Karadeniz Bölgesi'nde görülen kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadeleye katkı sunmak amacıyla doğaya bırakıldığını kaydederek, "Yılbaşından bu yana 36 bin 250 kekliği doğayla buluşturarak bu yılki programımızı tamamladık. Sülün salım programı kapsamında belirlediğimiz 9 bin hedefini de bu hafta itibarıyla gerçekleştirdik" diye konuştu.

'SALIM YAPILAN SAHALARI 3 YIL SÜREYLE AV KAPATIYORUZ'

2014 yılından bu yana sürdürülen çalışmalar kapsamında; 781 bin 942 keklik, 246 bin 200 sülün olmak üzere toplam 1 milyon 28 bin 142 kanatlı yaban hayvanının doğaya salındığını aktaran Çokçetin, "Kahverengi kokarca ile mücadele için başta Ordu, Samsun ve Giresun olmak üzere Karadeniz illerinde sülün salımlarımızı gerçekleştirdik" dedi. Salım yapılan sahaların 3 yıl süreyle ava kapatıldığını vurgulayan Çokçetin, "Doğaya bıraktığımız bu hayvanların korunması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Önümüzdeki yıl da keklik ve sülün üreterek doğayla buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
