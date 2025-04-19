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Dizi oyuncusu arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Elif Kırav toprağa verildi

Dizi oyuncusu arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Elif Kırav toprağa verildi
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Fatih'te tartıştığı dizi oyuncusu arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Elif Kırav'ın cenazesi, aile yakınları ve arkadaşlarının katılımıyla Fatih Camisi'nde kılındıktan sonra Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Fatih'te tartıştığı dizi oyuncusu arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Elif Kırav'ın cenazesi toprağa verildi.

Elif Kırav için Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, aile yakınları ve arkadaşları katıldı.

Kırav'ın cenazesi, namaz sonrası Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

İskenderpaşa Mahallesi'ndeki evine, dizi oyuncusu arkadaşı Sevil A. ile geç saatlerde gelen Elif Kırav, ailesinin kendisinden haber alamaması üzerine daireye giren komşuları tarafından yaralı halde bulunmuştu.

Bıçakla yaralandığı anlaşılan Kırav, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Yürütülen soruşturmada, olayın faili olduğu değerlendirilen Sevil A. Esenyurt'ta gözaltına alınmış, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmişti.

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Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel
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