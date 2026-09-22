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Diyarbakır Yenişehir'de silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 şüpheli gözaltına alındı

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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dün Aziziye Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Aziziye Mahallesi'nde iki grup arasında yaşanan ve Oktay Tokay, Mesut Tokay ile Mehmet Baydur'un hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu arada tarafların alacak verecek meselesini görüşmek için bir araya geldikleri, ardından aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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