Diyarbakır Yenişehir'de silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır Yenişehir'de silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dün Aziziye Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Aziziye Mahallesi'nde iki grup arasında yaşanan ve Oktay Tokay, Mesut Tokay ile Mehmet Baydur'un hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bu arada tarafların alacak verecek meselesini görüşmek için bir araya geldikleri, ardından aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü öğrenildi.