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Diyarbakır Yenişehir'de lise öğrencilerine afet eğitimi ve tahliye tatbikatı yapıldı

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi. Ardından çök-kapan-tutun uygulaması, tahliye ve yangın tatbikatı yapıldı.

Diyarbakır'da AFAD İl Müdürlüğü öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimi ve tahliye tatbikatı düzenledi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Anadolu Lisesinde, AFAD İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, afet yönetimi ve afetlere hazırlık konularında öğrencilerin bilinçlenmesi, farkındalıklarının ve bilgi düzeylerinin artırılması amacıyla 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde farkındalık eğitimi verildi.

Sınıfları gezen ekipler, afetlerin yol açabileceği can ve mal kayıplarının azaltılması, afet öncesi risklerin belirlenmesi, afetlere hazırlık düzeyinin artırılması, afet ve acil durum planı ile afet çantasının hazırlanmasına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bilgilendirmenin ardından "çök-kapan-tutun" deprem anı uygulaması ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Eğitim kapsamında ayrıca yangın türleri, yangınlara müdahale yöntemleri ve yangın tüpünün doğru kullanım teknikleri hakkında bilgi verildi.

Bazı öğretmenler ve öğrenciler, kontrollü olarak yakılan ateşe yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Abdullah Demirer, AA muhabirine, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında farkındalık oluşturmak için öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Her sınıfta bir arama kurtarma personelinin öğrencilere bilgi ve tecrübesini aktardığını dile getiren Demirer, "Arkadaşlarımız deprem bilincini, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapmaları konusunda bilgilendirme yaptı. Sonrasında tahliyemizi yaptık. Okul bahçesinde de yangın tatbikatımızı yaptık." dedi.

Arama kurtarma görevlerinde yer alan ve eğitmenlik yapan Bekir Kadir Aydın da "Afetler meydana gelmeden önce eğitimlerimizi ve tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Neler yapmamız gerektiğini öğrencilerimize, genç nesillere aktarmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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